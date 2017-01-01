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Başkan Karaçanta'nın 19 Mayıs mesajı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:15
Başkan Karaçanta'nın 19 Mayıs mesajı

KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, yayımladığı mesajında, "19 Mayıs 1919, dönemin sömürgeci güçlerince dayatılan bir geleceği reddederek "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararının kurtaracağına" inanan Atatürk'ün Cumhuriyetle sonuçlanacak bağımsızlık mücadelesine başladığı gündür. Milletimizin hürriyeti ve vatanımızın kurtuluşu için başlayan bu yolculuk, sönmek üzere olan umutları canlandırmış ve herkesin bir ülkü etrafında toplanmasına varan sürece hız ve anlam kazandırmıştır. Bu yönüyle 19 Mayıs ruhu, zedelenen, aşağılanan milli onurun dirilişi, teslimiyetçi, tavizkar yönetimlere karşı milli devletin doğuşu, çağın stratejik dengelerini ve zafiyetini gözeten akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır.
Karaçanta, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"19 Mayıs 1919'da Samsun'da yanan bağımsızlık meşalesi, Amasya'da anlamlandırılmış, Erzurum'da vatan sathına yayılmış, Sivas'tan ise hiç sönmemek üzere Türk'ün son başkentine ulaşmıştır. Ne üzücüdür ki, günümüzde de büyük Atatürk ve arkadaşlarının yüksek vatan ve millet sevgisine, milli fedakarlık ve erdemine ihtiyacımız olduğu bir dönemin sancılarını milletçe yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919'da başlayan süreç, umutsuzluk ve yılgınlık içindeki millet varlığına olan yüksek inancın ifadesi olması bakımından ilham almamız gereken bir mücadele yöntemi olarak önümüzü aydınlatmaktadır. En az dün kadar bugün de lazım olan aynı ruh ve şuurun gençliğe kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önemlidir. 19 Mayıs'ın 1919'un bu çok özel yıl dönümünde, aziz milletimizin ve değerli gençlerimizin bayramını içtenlikle kutluyorum. Samsun'dan başlattıkları kurtuluş mücadelesiyle, bizlere kutsal bir vatan emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli kahramanlara Cenabı-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını şükran ve minnetle anıyorum."
(IÇ-Y)

19.05.2017 13:15:41 TSI
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