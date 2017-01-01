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Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:18
Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozga''ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilendi. Spor gösterilerinin ardından program sona erdi.
(BMG-UY-Y-)

19.05.2017 13:18:24 TSI
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