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Yozgat'ta 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozga''ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk konulmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda devam etti. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer ve çok sayıda öğrenci ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra spor gösterileri ve çeşitli etkinlikler sergilendi. Spor gösterilerinin ardından program sona erdi.

(BMG-UY-Y-)



19.05.2017 13:18:24 TSI

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