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SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Tuğrul'a ziyaret

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:18
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Tuğrul'a ziyaret
SGK İl Müdürü Göksoy'dan Başkan Tuğrul'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul'u ziyaret etti.
SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Emin Tuğrul'u ziyaret etti. SGK İl Müdürü Göksoy'un ziyaretleri ile ilgili konuşan Başkan Tuğrul, "Ziyarette esnafın genel durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. İl Müdürü Göksoy, özellikle sigorta borcu olan esnafların borçlarını zamanında ödemelerini ve bu konuda bizden gerekli desteği vermemizi istedi. Biz de oda olarak tüm esnafımıza bu konu hakkında bilgilendirmelerde bulunacağımızı ve gereken desteği sunacağımızı ifade ettik. Bizlere yaptıkları ziyaretten dolayı İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindekilere teşekkür ediyoruz" dedi.
(ATL-MSA-Y)

19.05.2017 13:18:34 TSI
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