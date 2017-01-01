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CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:18
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu
CHP'den Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla CHP Malatya İl teşkilatı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.
Anıt önündeki tören İl Başkanı Enver Kiraz'ın, çelenk sunumu ile başladı. Sonrasında Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, başta gençler olmak üzere tüm halkın bayramını kutladığını belirterek, "19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşımızı başlatmıştır" dedi.
Kiraz, "19 Mayıs aslında birçok şeyin başlangıcı 19 Mayıs önemli bir halk hareketidir. Samsun"da Mustafa Kemal"in elinde yanan meşalenin Anadolu'da elden ele gönülde gönülle dolaşmasının adıdır 19 Mayıs. Bağımsızlığımızın emperyalizme karşı direnmemizin ilk adımıdır. Yedi düvele karşı verdiğimiz mücadelenin adıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve çağdaş bir ülkenin kuruşunun ve kurtuluşunun temel taşıdır" ifadelerini kullandı. Başkan Kiraz, ayrıca son dönemlerde Atatürk'e karşı yapılan hakaretleri kınadıklarını söyledi.
Törene, CHP'li İlçe başkanları yanı sıra il teşkilatı ve çok sayıda partili de katıldı.
(EA-SD-Y)

19.05.2017 13:18:41 TSI
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