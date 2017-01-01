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Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:19
Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı
Fethiye'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkışının 98. yıldönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Fethiye'de coşkuyla kutlandı.
Fethiye'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında Özgecan Anıtı önünde toplanan gençlik ellerinde dev Türk bayrağıyla Beşkaza Meydanında bulunan Atatürk anıtına kadar yürüdü. Yürüyüşe Kaymakam Ekrem Çalık, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San, Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Yapalıal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız okundu.
Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar Fethiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bayram programına katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, Cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Binlerce şehit verilen, sıkıntı ve yokluk içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyetinin gençlere emanet olduğunu ifade eden Yiğit, gençlere seslenerek; "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Yakın bir gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni omuzlarınızda yükselteceksiniz. Birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek hiçbir kimsenin, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemeliyiz" diye konuştu.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından öğrencilerin halk oyunları, judo, karate ve cimnastik gösterileri ilgiyle izlendi.
(MY-MB-Y)

19.05.2017 13:19:48 TSI
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