YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 19 Mayıs Bodrum kalesinde kutlandı

19 Mayıs Bodrum kalesinde kutlandı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen anma töreninin ardından Bodrum kalesi Kuzey hendeğinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, protokol üyeleri siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi. Meydandaki törenin ardından kutlamalar, Bodrum Kalesi Kuzey hendeğinde devam etti. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, günün anlam ve önemine ait konuşmalar, şiirler ve öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli gösterilerin ardından sona erdi.

(EA-MB-Y)



19.05.2017 13:20:20 TSI

NNNN

