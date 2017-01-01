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evşehir'de 19 Mayıs Coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:20
evşehir'de 19 Mayıs Coşkusu
Nevşehir'de 19 Mayıs Coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk olarak Nevşehir Valiliği önündeki Atatürk Anıtına, Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in gençlerle birlikte çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı.
Nevşehir Belediyesi Mehter ekibinin söylediği marşlar eşliğinde törene katılan gençler, Milli İrade Caddesi'nden kutlamaların gerçekleştirileceği 2 Nolu Çim sahaya kadar kortej eşliğinde yürüdüler.
Kapadokya Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri at üzerinde yürüyüşe katılırken, kortejin geçişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterilerinde bulundular. Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaptırılan 150 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı da törenin yapılacağı alana kadar gençler tarafından taşındı.
2 Nolu Çim sahada düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Sor Bayramı kutlamalarına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Nevşehir'de ki programda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü jimnastik kız takımının gösterileri büyük ilgiyle izlenirken minik öğrenciler hünerlerini sergiledi.
Kapadokya Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin Dombra şarkısı eşliğindeki atlı gösterileri, başta protokol mensupları olmak üzere vatandaşların büyük takdirini kazandı. At üzerinde belirlenen bir hedefe ok atışı yapan kulüp üyeleri, yine at üzerinde mızrak ve kılıç gösterisi yaptı. At üzerinde hareketler yapan Kapadokya Atlı Okçuluk Kulübü üyelerinin gösterileri büyük alkış aldı. Gösteri sırasında bir atın kontrolden çıkarak gazetecilerin üzerine doğru gelmesini son anda fark eden atın jokeyi ise atı kontrol altına aldı.
Program düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
(COŞ-AÖ-

19.05.2017 13:20:22 TSI
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