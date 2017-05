YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İDEKAD'dan KGC'ye ziyaret

Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kısa adı İDEKAD olan İş Dünyası Ekonomik Kalkınma Strateji Derneği yönetimi, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Dernek Genel Başkanı Elçin Çelebi ülkesini seven insanlar olarak taşın altına el koymak istediklerini ve bu amaçla yola çıktıklarını ifade ederek, "Hepimiz ülkesini seven, yıllarca bir şeyler yapmak isteyen, yıllarca STK'larda deneyimi olan insanlarız. Fakat gördüğümüz eksiklikler vardı, ülkemiz için biz de taşın altına elimizi koyalım ve iş dünyası ile düşünce derneğini birleştirerek daha farklı bir oluşum kurmak istedik. Bu amaçla yola çıktık. Türkiye'nin iş dünyasındaki ulaşmak istediği hedeflere iş kadınları ve adamlar olarak destek vermek istedik. Hep birlikte yola çıktık. Biz şubeli bir derneğiz, Türkiye'nin her yerinde şube ve temsilcilik açmaya başlıyoruz. İlk Kayseri'den başladık. İnşallah güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İDEKAD Kayseri Şube Başkanı Tuğba Yörük Öztürk ise Kayseri'den güzel işler çıkacağını ifade ederek, "Bizler Türkiye'ye güzel şeyler yapma gayretinde olan bireyleriz. Birikimlerimizi bu ülke için sivil toplum kuruluşu adı altında harcamak istiyoruz. Bu anlamda derdi bizimle aynı olan tüm insanları çatımız altında bekliyoruz. Kayseri'de STK'cılık adı altında tecrübesi olan birçok arkadaşımızla bu görevi üstlendik. Çok güzel bir ekibimiz var. uzun zamandır birlikteyiz. Biz bu işi dava haline getirdik ve bu davayı doğru işler yapmak için üzerimize misyon edindik. Bundan sonraki süreçte inşallah Kayseri'den güzel işler çıkacak" diye konuştu.

24 Dönem Sakarya Milletvekili ve Dernek Genel Başkan Vekili Faik Tuncay da İDEKAD'ın diğer sivil toplum kuruluşlarından farklı olduğunu ifade etti. Derneğin ilk şubesini Kayseri'de açtıklarını ifade eden Tuncay, "Türkiye'de ilk defa erkeklerin azınlıkta olduğu bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz. Bu çok güzel bir şey. 18 yaşından beri siyasetin içerisindeyim, erkek olmama rağmen erkek egemenliğinden bıkmış birisiyim. Çünkü kadınların olmadığı bir yerde incelik olmaz, nezaket olmaz. İDEKAD'ın en önemli farkı bu, hanımların etkin olduğu bir dernek. Derneğin beni heyecanlandıran en önemli noktası, Türkiye'nin kalkınması iş dünyasından geçiyor. Ekonomi iyiyse, para varsa ülke iyidir; yoksa problemler vardır. Sivil toplum kuruluşu bütün dünyada 5. güç olarak kabul ediliyor, kamu ve özel sektörden sonra 3. olarak anlatılıyor. Düşünün bir sivil toplum kuruluşu kuruluyor, Türkiye'de şubeler açıyor, hanımların ağırlıklı olduğu bir sivil toplum kuruluşu ve üzerine iş dünyası ile birebir alakası olan bir sivil toplum kuruluşu. Bu özellikler bile İDEKAD'ı diğer sivil toplum kuruluşlarından farklılaştırıyor. İlk şube açılışını Kayseri'de yapıyor. Bundan sonra İDEKAD yapacağı çalışmalarla kendisini farklı bir şekilde konumlandıracak, Türkiye'ye örnek olacaktır. Böyle kuruluşlara Türkiye'nin ihtiyacı var. binlerce sivil toplum kuruluşu var ancak birçoğu tabela derneğinden öteye geçemiyorlar. İnşallah bundan sonra hayırlı çalışmalarla herkesin karşısına çıkarız" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğe çalışmalarında başarılar diledi. Kösedağ, "Sivil toplum kuruluşlarının önemi özellikle 15 Temmuz hadisesinden sonra çok daha anlaşılmaya başlanmıştır. Biz de sonuçta Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak bir sivil toplum kuruluşuyuz. Şu bir gerçek ki 15 Temmuz ihanetinden sonra medyanın birinci kuvvet olduğu ortaya çıktı. Elbette biz de vatanına, bayrağına, milletine her türlü yanında olan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisindeyiz. Yeni yola çıktığınız için sizlerle de bundan sonrası için elbette işbirliği içerisinde olacağız. Umarım ülkemize, milletimize ve Kayserimize hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

