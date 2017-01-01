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Başkan Ertürk'ten annelere çiçek



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, ilçe genelinde yalnız yaşayan annelere çiçek hediye etti.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk eşi ile birlikte yalnız yaşayan, yaşlı annelerin evlerini ziyaret ederek onlara çiçek verdi. Başkan Ertürk'ten çiçek alan anneler çok mutlu olurken bu güzel jesti için de Başkan Ertürk'e teşekkür etti.

Başkan Ertürk, şehit ve gazi annelerini de unutmayarak onları da evlerinde ziyaret edip gönüllerini aldı. Eşi Fatma Ertürk ile birlikte Yalnız yaşayan, yaşlı anneleri şehit ve gazi ailelerinin evlerinde ziyaret ederek onların istek ve şikâyetlerini de dinledi.

Evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören ve tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıkların anneler olduğunu belirten Başkan Ertürk, "Bizler için her gün anneler günü, annelerimiz hoşgörünün, fedakarlığın, şefkat ve merhametin adıdır. Annelik duygusunun, tüm canlıların nefes alması kadar evrensel bir değerdir. Peygamber Efendimizin 'Cennet, annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifiyle payelendirdiği anne sevgisi dünyadaki en değerli sevgidir" dedi.(TY-EFE)



19.05.2017 13:20:53 TSI

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