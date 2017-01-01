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Denizli'de 19 Mayıs kutlamaları



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Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Denizli Merkez Spor Salonunda yapılan kutlamaya gelenler, önce salon girişinde üst aramasından geçildi. Kutlamalara, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Vedat Kadri Özüer, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yıldız, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, vali yardımcıları, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sabah Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan program, Merkez Spor Salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. İbanoğlu, Atatürk'ün bu milletin esaret altında yaşayamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Dünya, Avrupa ve Türkiye müsabakalarında dereceye giren başarılı sporculara Vali Altıparmak, Başkan Zolan ve Komutan Gültekin Yaralı tarafından ödüller verildi. Halk oyunları yarışmasında birinci olan Denizli'nin Halk Oyunları ekibi, bir gösteri sundu. Daha sonra öğrenciler, gösteriler yaptı, şiirler okudu ve kutlama esnasında çeşitli gösteriler yapıldı.

Jimnastik kızların yaptığı gösteriler beğeni toplarken, yapılan diğer gösteriler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

(MT-



19.05.2017 13:23:19 TSI

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