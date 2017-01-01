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Manisa'da 19 Mayıs kutlamaları

- Genç sporcuların gösterisi nefes kesti



(Fotoğraflı)



Aykut Yeniçağ - Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama töreninde genç sporcuların sergilediği gösteriler büyük bir ilgiyle izlendi.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden Manisa Cumhuriyet Meydanına kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hatun Sarıkaya Yipek engelli gençlerle birlikte Cumhuriyet Meydanında bulunan Milli Egemenlik Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanında hazırlanan alanda devam etti. Kutlama töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hatun Sarıkaya Yipek, "Milletimizin tüm onur ve asaletiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs gençlik, gençlik gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Yipek'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi yapan engelli gençler izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda ayrıca Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı sporcular tarafından sergilenen tekvando ve muay thai gösterileri ise nefes kesti.

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

(AY-Y)



19.05.2017 13:23:26 TSI

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