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MHP İl Başkanı Aksoy, adaylığını açıkladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:24
MHP İl Başkanı Aksoy, adaylığını açıkladı
MHP İl Başkanı Aksoy, adaylığını açıkladı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz yıl Antalya İl Başkanlığı görevine atanan Mustafa Aksoy, Pazar yapılacak olan olağan genel kurulda İl Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Yazılı bir açıklama yapan Aksoy, görev süresi içerisinde yönetimle birlikte Partilerinin görüş ve düşüncelerini saha da vatandaşlarımıza anlattıklarını belirterek " Kamuoyunda partimize karşı var olan olumlu algıyı daha da güçlendirmek için çalıştık. Bu çalışmalarımızda Teşkilatlarımız, Kadın Kollarımız ve Ülkü Ocaklarımız hep yanımızda oldu, bu vesile ile yapmış oldukları katkı için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nihayetinde Genel Merkezimizin almış olduğu karar çerçevesin de 21 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde 41 ilimizde Paptimizin il kongreleri yapılacaktır. Bu illerden bir tanesi de Antalya'dır. Bizde Pazar günü AKM Aspendos Salonunda saat 10.00 da delegelerimizin ve partililerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bende bir yıldır yürüttüğüm ve mensubu olmaktan gurur duyduğum partimin kongresinde il başkanlığına adayım, il delegelerimizin oylarına talibim" dedi.
(SÇ-Y)

19.05.2017 13:24:23 TSI
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