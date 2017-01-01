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Gül: Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı, en güzel şekilde sizlere teslim ediyoruz



(Fotoğraflı)



Tamer Yiğit

KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulunda kep töreni düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu, Osmangazi konferans salonunda düzenlenen törene Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Şentürk, kamu, kurum amirleri, öğrenci ve veliler katıldı. Tören, okul birincisi Nuray Göl'ün konuşması ile başladı.

Göl konuşmasında, "Bu iki yıl bana sadece çalışmayı öğretmedi. Çalışmanın yanı sıra gayreti, azmi sabrı ve de dostluğu öğretti. Daha dün gibiydi buraya gelişim. Şimdi ise çok karışık duygular içerisindeyim. Çünkü mezun oluyorum ve çok sevdiğim okuluma, hocalarıma ve arkadaşlarıma veda ediyorum. Artık biliyorum ki, bizler mevsimlik çiçek gibi geçiyoruz okullardan" dedi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, Dumlupınar Üniversitesi Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu aile sıcaklığının hissedildiği bir okul olduğunu belirtti. Gül, "Bütün bir aile olarak kendimizi tanımladık. Onun için ailelerinizin bize emanet ettiği sizleri evladımız gibi gördük. Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ettik. Kaliteli bir mesleki eğitimin yanında hayat tecrübemizi de sizlerle paylaşarak güvenle yürümenizi arzu ettik"

Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı, en güzel şekilde sizlere teslim ediyoruz.

"Sevgili anne babalar, çocuklarınızın başarısında en büyük pay sahibi sizlersiniz. Biliyoruz onlar için birçok fedakârlığa katlandınız. Onların hasreti ile yanıp tutuştunuz. Onları gurbet ellerde merak ettiniz. Bize emanet ettiğiniz çocuklarınızı, en güzel şekilde sizlere teslim ediyoruz" dedi.

Açılış konuşmasının ardından öğrencilere diplomaları teslim edildi. Diploma töreninin ardından Domaniç Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, "Domaniç'e öğrenciler bilerek isteyerek öğrenciler gelmez, ama giderken de hüngür hüngür ağlayarak giderler diye bir tabir vardır. Bende burada iki yıldır görev yapmaktayım, hakikaten buranın doğasına, buranın insanlarına alıştıktan sonra gitmekte zorlanacaklardır. Öğrencilerin bu yaşlarda kazandıkları erdem, merhamet ve vatana millete bağlılık bireyler gibi, bunlar okullarda öğretilemiyor. Okullarda öğrenilen şeyler değil, bunlar hayatın içinde yaşayarak sosyalleşerek öğrenilen şeylerdir. Sizler belki çok iyi işlere sahip olacaksınız ama vatana millete bağlılığınız, merhametiniz ve vicdanınız ve içinizdeki merhametiniz olmadığı müddetçe bir laf vardır, 'Aslında en büyük insan öğrencidir. En küçük insan kendini kapatan kişidir' Öğrenciler, bizler için en büyük insan olmaya aday kişilerdir. Umararım hayatları boyunca bu bilinçle yaşar ve bu şekilde de devam ederler" dedi.

Öğr. Gör. Okan Mete'nin kep yemini okumasının ardından öğrenciler keplerini havaya atarak tören sona erdi. Törende katılımcılara yemek ikramı yapıldı. (TY-EFE)



19.05.2017 13:25:40 TSI

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