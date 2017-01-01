ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:25
Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu
Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu

(Fotoğraflı - Görüntülü)

GAZİANTEP (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Gaziantep'teki kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, Öğrenciler günün anlamını anlatan şiirler okudu. Öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamalar, gençlerin karate, boks gösterisinden sonra, akrobatik hareketleriyle devam etti. Vali Yerlikaya da gençlerle masa tenisi oynadı.
Kutlama programına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor protokol ve çok sayıda genç katıldı.
(LO-SD-Y)

19.05.2017 13:25:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Büyükşehir Gaziantepspor kritik virajda
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR KRİTİK VİRAJDA
Dünyaca ünlü sirke Gaziantep'te yoğun ilgi
YEREL

DÜNYACA ÜNLÜ SİRKE GAZİANTEP'TE YOĞUN İLGİ
PTT Yönetim Toplantısı
YEREL

PTT YÖNETİM TOPLANTISI
Gaziantep Kolej Vakfında 19 Mayıs 1919 Coşkusu
YEREL

GAZİANTEP KOLEJ VAKFINDA 19 MAYIS 1919 COŞKUSU
Vali Yerlikaya'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL

VALİ YERLİKAYA'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
PTT'nin çalışan sayısı 5 yılda 100 bine çıkacak
YEREL

PTT'NİN ÇALIŞAN SAYISI 5 YILDA 100 BİNE ÇIKACAK
TEOG Şampiyonu GKV'lilere muhteşem balo
YEREL

TEOG ŞAMPİYONU GKV'LİLERE MUHTEŞEM BALO
MÜSİAD'dan İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
YEREL

MÜSİAD'DAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI
Özel Sanko Okulları'nda 19 mayıs coşkusu
YEREL

ÖZEL SANKO OKULLARI'NDA 19 MAYIS COŞKUSU
Emniyet Müdürü Gülveren'den 19 Mayıs kutlaması
YEREL

EMNİYET MÜDÜRÜ GÜLVEREN'DEN 19 MAYIS KUTLAMASI
Gaziantep'te TÜBİTAK TEYDEP Proje Hazırlama eğitimi yapıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE TÜBİTAK TEYDEP PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ YAPILDI
Vergi borçlarının yapılandırılmasında son fırsatı kaçırmayın
YEREL

VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA SON FIRSATI KAÇIRMAYIN
Yetkinşekerciden 19 Mayıs kutlaması
YEREL

YETKİNŞEKERCİDEN 19 MAYIS KUTLAMASI
GAGİAD'dan 19 Mayıs Kutlaması
YEREL

GAGİAD'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
1. Gaziantep Uluslararası Sanat Çalıştayı
YEREL

1. GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYI
Gaziantep uluslararası sanat çalıştayına ev sahipliği yapıyor
YEREL

GAZİANTEP ULUSLARARASI SANAT ÇALIŞTAYINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Şahinbey Masa Tenisi Bayan Takımı Türkiye 2 Lig'ine yükseldi
YEREL

ŞAHİNBEY MASA TENİSİ BAYAN TAKIMI TÜRKİYE 2 LİG'İNE YÜKSELDİ
Enerji sektöründeki gelişmeler GTO'da masaya yatırıldı
YEREL

ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER GTO'DA MASAYA YATIRILDI
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
YEREL

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FATMA ŞAHİN:
GTO'dan 19 Mayıs kutlaması
YEREL

GTO'DAN 19 MAYIS KUTLAMASI
GAÜN Eğitim Fakültesi öğrencileri sergi açtı
YEREL

GAÜN EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ SERGİ AÇTI
HKÜ ile PTT'den iş birliği protokolü
YEREL

HKÜ İLE PTT'DEN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Gıda Mühendisliğine yeni laboratuvar, törenle açıldı
YEREL

GIDA MÜHENDİSLİĞİNE YENİ LABORATUVAR, TÖRENLE AÇILDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
EN ÇOK OKUNANLAR
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...