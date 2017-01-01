Gaziantep'te 19 Mayıs coşkusu
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GAZİANTEP (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Gaziantep'teki kutlamalar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından, Öğrenciler günün anlamını anlatan şiirler okudu. Öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle devam eden kutlamalar, gençlerin karate, boks gösterisinden sonra, akrobatik hareketleriyle devam etti. Vali Yerlikaya da gençlerle masa tenisi oynadı.
Kutlama programına, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor protokol ve çok sayıda genç katıldı.
(LO-SD-Y)
19.05.2017 13:25:48 TSI
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