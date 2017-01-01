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NEÜ'de Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu yapıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:26
NEÜ'de Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu yapıldı
NEÜ'de Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu yapıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Meram Tıp Fakültesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından "Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu" düzenlendi.
Programda ilk konuşmayı yapan NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nevin Zorlular, çalışma ortamının özelliklerinin çalışanların sağlığının korunması ve sürdürülmesi için önemli olduğunu söyleyerek, "Bilindiği gibi çalışma hayatı insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır. Günün en aktif döneminin yaşandığı çalışma ortamları, çalışanın sağlığını bozacak olumsuzluklar, kazalar ve riskler taşıması nedeniyle bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığı etkileyebilmektedir. Özellikle hastaneler gibi çok riskli çalışma ortamında hasta ile uzun süre birlikte çalışan hemşireler, çalışma şartlarının olumsuzluklarından etkilenen sağlık elemanlarından biridir. Bugünkü sempozyumda sağlığımızın ve güvenliğimizin korunması konusunda sağlık çalışanları olarak nelere dikkat edeceğimizi konuşacağız. Programın hepimiz için verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.
NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emel Ege ise, hemşirelerin bireylerin ve toplumların sağlığını iyileştirmek için bu mesleği seçmiş kişiler olduğunu söyleyerek çalışan güvenliğinin sürdürülmesi açısından sempozyumun önemine vurgu yaptı. Ege, hemşirelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini öğrenmesi ve katkıda bulunması gerektiğini söylerken, bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin insanların ve ailelerin sağlığının gelişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.
NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmihan İlknur Uysal da, "Hemşirelik sevgi, saygı, bilgi, özveri gerektiren kutsal bir meslektir. Bugün düzenlenen sempozyumda insan yaşamı için önemli rolü olan hemşirelerin daha verimli çalışabilmeleri için gerekli hayati bilgileri içeren çalışan güvenliği teması belirlendi. Programın faydalı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek ise, "Sağlık hizmeti verilirken hekimler tarafından yapılması gereken çoğu işler hemşireler tarafından yapılıyor. Hemşireler bu işleri yapmazlarsa hekimlerin işi daha da artacaktır. Böyle ilginç de bir durum vardır" dedi. Bölüm öğrencilerine, bir şeyi öğrenmek için teorikten ziyade uygulamanın önemli olduğu tavsiyesini veren Yüksek, hem öğrencilerin hem çalışan hemşirelerin bu özel günlerini kutlayarak sözlerini tamamladı.
Meslekte 10. yılını dolduran Meram Tıp Fakültesi Hastanesi hemşirelerine plaket takdimiyle program sona erdi.
(İB-FM-Y)

19.05.2017 13:26:25 TSI
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