Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı
(Fotoğraflı)
Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yağmur yağışı ile birlikte aniden düştüğü Afyonkarahisar'da vatandaşlar sokağa kışlık kıyafetler ile çıktı.
Kentte dün başlayan yağmur yağışının ardından sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yağmur yağışının aralıklarla devam ettiği kentte hava sıcaklıkları gündüz 13, gece ise 7 dereceye kadar düştü. Havaların bir anda soğuması ile vatandaşlarda üşümemek için sokağa mont, ceket ve kazak gibi kışlık elbiselerle çıkmaya başladı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
(GC-
19.05.2017 13:31:19 TSI
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