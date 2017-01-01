YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı

Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yağmur yağışı ile birlikte aniden düştüğü Afyonkarahisar'da vatandaşlar sokağa kışlık kıyafetler ile çıktı.

Kentte dün başlayan yağmur yağışının ardından sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yağmur yağışının aralıklarla devam ettiği kentte hava sıcaklıkları gündüz 13, gece ise 7 dereceye kadar düştü. Havaların bir anda soğuması ile vatandaşlarda üşümemek için sokağa mont, ceket ve kazak gibi kışlık elbiselerle çıkmaya başladı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

(GC-



19.05.2017 13:31:19 TSI

NNNN

