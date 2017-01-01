ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:31
Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı
Hava soğuyunca vatandaş sokağa kışlık elbiseler ile çıktı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Hava sıcaklıklarının yağmur yağışı ile birlikte aniden düştüğü Afyonkarahisar'da vatandaşlar sokağa kışlık kıyafetler ile çıktı.
Kentte dün başlayan yağmur yağışının ardından sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş yaşandı. Yağmur yağışının aralıklarla devam ettiği kentte hava sıcaklıkları gündüz 13, gece ise 7 dereceye kadar düştü. Havaların bir anda soğuması ile vatandaşlarda üşümemek için sokağa mont, ceket ve kazak gibi kışlık elbiselerle çıkmaya başladı. Olumsuz hava şartlarının hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.
(GC-

19.05.2017 13:31:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMALARI
Afyonkarahisar'daki FETÖ davaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ DAVALARI

Sandıklı'da bentonit kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL

SANDIKLI'DA BENTONİT KUYUSUNA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
Afyonkarahisar 2. Küçük Sanayisi Sitesi Kooperatifi genel kuruluna doğru
YEREL

AFYONKARAHİSAR 2. KÜÇÜK SANAYİSİ SİTESİ KOOPERATİFİ GENEL KURULUNA DOĞRU
Afyonkarahisar 19 Mayıs kutlamaları başladı
YEREL

AFYONKARAHİSAR 19 MAYIS KUTLAMALARI BAŞLADI
Vali Aziz Yıldırım, Şair ve Araştırmacı Yazar Dr. Muharrem Bayar'ı ziyaret etti
YEREL

VALİ AZİZ YILDIRIM, ŞAİR VE ARAŞTIRMACI YAZAR DR. MUHARREM BAYAR'I ZİYARET ETTİ
Vali Yıldırım 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

VALİ YILDIRIM 19 MAYIS'I KUTLADI
Başkan Konak, 19 Mayıs'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN KONAK, 19 MAYIS'I KUTLADI
2016 yılında Afyonkarahisar'da hane halkı sayısı 196 bin 983 kişi oldu
YEREL

2016 YILINDA AFYONKARAHİSAR'DA HANE HALKI SAYISI 196 BİN 983 KİŞİ OLDU
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
YEREL

AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI

EN ÇOK OKUNANLAR
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...