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Şanlıurfa'da 19 Mayıs coşkusu

- 19 Mayıs coşkusu çeşitli etkinliklerle kutlandı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Bekir Basmacı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlk olarak sabah saatlerinde Şehitlik Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program ardından kortej yürüyüşü ile devam etti. Haliliye ilçesinde yer alan Şehitlik Anıtında başlayan kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş, Rabia Meydanında son buldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, şehitlik mertebesinin önemine değindi. Vali Tuna, "98 yıl önce bugün Atatürk, Samsun'a milletin hakimiyetine sahip çıkmak için ayak basmıştır. 19 Mayıs'a atılan büyük adımın anlamını cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'te, hakimiyetinin sadece milletin olduğunu net bir şekilde beyan etmiştir. O halde milletin azim ve kararına hürmet etmek, her şeyden önce istiklalimiz uğruna genç yaşta aziz toprağa giren şehitlerimiz için boynumuzun borcu olmalıdır" şeklinde konuştu. Ardından kürsüye çıkan Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, "Sizler Türkiye'nin genç evlatları yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar diyor, Atatürk. Sevgili gençler siz Türk'e istiklal aşkını veren, Kara Fatmaların, Nene Hatunların siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin Sütçü İmamları, Hasan Tahsinlerin, Siz tarihi tarih yapan Ulubatlı Hasanların, Yavuzların soyundansınız. Gençler bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kulandı. Yapılan konuşmaların ardından gençlik merkezlerinde eğitim alan öğrenciler birbirinden güzel gösteriler düzenledi. Rabia Meydanında gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramına Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(BB-SD-Y)



19.05.2017 13:31:20 TSI

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