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Şehitlik Anıtı törenle açıldı

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:31
Şehitlik Anıtı törenle açıldı
Şehitlik Anıtı törenle açıldı
(Fotoğraflı - Görüntülü)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yaptırılan 'Şehitlik Anıtı' düzenlenen törenle açıldı.
Şehitlik Anıtı'nın açılış törenine katılan Vali Necati Şentürk, Anadolu coğrafyasının kavimler mezarlığı gibi olduğunu ama Türk Milletine de yurt olduğunu belirtti.
Vali Necat Şentürk, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu toprakları kanla aldık. Can verdik. Hiçbir şekilde bir çakıl taşını dahi bizlerden koparamazlar. Bütün Türk düşmanları bir araya gelse buna Muaffak olamaz. Çünkü bu topraklar için can vermeye hazır insanlar var. "dedi.
Bilim Sanat Merkezi Öğretmeni Özgür Ekinci yaptığı açıklamada, "Şehitlik heykelini 2.5. ayda tamamladık. Heykelin taşının Kırşehir taşı olmasına özen gösterdik.
Kırşehirli şehitlerin adının yer aldığı anıt için özel bir çaba gösterdik. Heykel 4 parçadan oluşuyor. Alt kaidesi, üst kaidesi, üst kaide de Türkiye haritası var. Taşın doğal görünümünü de kullanarak Helenistik dönem, Yunan, Roma kıvrımlarını da kullanarak çamurdan yapılan kalıbı bronza dönüştürerek kalıba ettik. "diye konuştu.
Şehitlik Anıtı, İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal ve Yardımlaşma Derneği tarafından yapılan 'unutulmayacak vatan evlatları' projesi kapsamında yaptırıldı.
(EÖ-AÖ-Y)

19.05.2017 13:31:30 TSI
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