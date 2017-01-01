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Kayseri'de '19 Mayıs' coşkusu

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: "Bilinç ve sorumluluk sahibi bir gençlik milletin geleceğe umutla bakması için önemlidir"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "Bilinç ve sorumluluk sahibi bir gençlik milletin geleceğe umutla bakması için önemlidir" dedi.

Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş mücadelesinin Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 98. Yıldönümünü kutluyoruz. Büyük bir anlam ve öneme sahip olan bugünde hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 19 Mayıs gençlik, gençlik de gelecek demektir. Türk genci, Türk istiklali ve Türk istiklalinin yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Türki Cumhuriyeti, milletimizin birlik ve beraberliğinin, tüm unsurları ile bir arada yaşama ve ortak değerlerde kenetlenme iradesinin ortaya çıkardığı eşsiz bir eserdir. Vatanın kurtulması ve bağımsızlık yolunda büyük bedeller ödenmiş, güçlü bir geleceğin inşası için emsalsiz fedakarlıklar gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da, "Bugün Kurtuluş Savaşımızın başlangıç meşalesi olarak kabul edilen Samsun'a çıkışın 98. Yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Bildiğiniz gibi Atatürk Cumhuriyetimizi yükseltme ve devam ettirme görevini siz değerli gençlerimize vermiş ve sizleri aydınlık bir gelecek için önemli güç olarak görmüştür. Gençlik, her millet için önemli bir kuvvet olduğu gibi bilinçli ve sorumluluk sahibi bir gençlik o milletin umudu ve geleceğinin de güvencesidir. Bu nedenle gençlerimizin en iyi bir şekilde yetiştirilmesi ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi için oldukça önemlidir. Bu kapsamda ailelerimizin, eğitim ve öğretim kurumlarımızın ve tüm toplumumuzun üzerlerine önemli görevler düşmektedir. Bizler bu sorumluluklarımızın bilincinde siz gençlerimize ihtiyaç duyduğunuz her türlü imkanı sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Sizlerden beklentimiz, tarihimi, milli ve manevi değerlerimizi çok iyi öğrenmeniz, geleceğimizin aydınlık olması için size sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirerek çağın gerektirdiği bilgi ve donanım ile kendinizi geliştirmenizdir. Ayrıca en büyük zenginliğimiz olan siz değerli gençlerimizin eğitimde, okulda ve iş hayatında başarılı olmanız kadar insani ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yer almanız en büyük beklentimizdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler düzenlendi. Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği tarafından düzenlenen gösteri, protokol üyelerinden alkış aldı. Etkinlikte ayrıca, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 'Dombıra' eşliğinde sunulan bayrak gösterisi, ilgiyle izlendi. Törende ayrıca Vali Kamçı, yarışmalarda derece yapan milli sporculara hediye verdi.

Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Serdar Altuntuğ Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Selçuk Aygün, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(AG-AÖ-Y)



19.05.2017 13:31:50 TSI

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