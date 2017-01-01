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Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni



(Fotoğraflı)



KARAMAN (İHA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulunun mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Mehter gösterisiyle başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Törende ilk olarak söz alan yüksekokul birincisi Bilgehan Dalma, elde ettiği başarıda emeği geçen ailesi, hocaları ve tüm arkadaşlarına teşekkür etti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Bizler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesi olarak, milletimizin köklü ve güçlü geçmişinden aldığımız ilhamla, mensuplarımızı yaşadığı çağın ilerisini görebilen, milletine ve insanlığa en üst düzeyde fayda sağlayacak projeler üretebilen bireyler olarak tasavvur etmekteyiz. Mensuplarımızın gönül verdiği ve baş koyduğu işleri sonuna kadar takip eden, alın terinin kıymetini bilen, hiçbir zaman yılmayan ve her koşulda umudunu canlı tutabilen kişiler olmaları en büyük temennimizdir" dedi.

Rektör Akgül, velilere de seslenerek, "Sizler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ailesine güvenerek çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizlere, çocuklarınızla her daim övünç duyacağınız, emeklerinizin karşılığını görme bahtiyarlığını tadacağınız mutlu ve huzurlu bir yaşam temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Rektör Akgül, konuşmasının devamında şunları dile getirdi: "Tüm mezunlarımıza başarılı, huzurlu, ilkelerinden ve değerlerinden asla vazgeçmeden hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir yaşam diliyor, bundan sonraki hayatınızda ailenizle, sevdiklerinizle ve kendi kuracağınız yuvalarınızda mutluluklar ve esenlikler diliyorum. Öğrencilerimizin kıymetli ailelerine de saygılarımı sunuyorum."

Tören, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından başarı belgelerinin verilmesi ve yüksekokul birincisi Bilgehan Dalma'nın mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çakmasıyla devam etti. Törende sportif faaliyetlerde derece elde eden öğrenciler ile sponsorlara da plaket takdim edildi. Mezunların hep birlikte keplerini fırlatmalarının ardından mezuniyet töreni sona erdi. Törene KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kazımkarabekir Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, davetliler, aileler ve öğrenciler katıldı.

(MD-FM-Y)



19.05.2017 13:32:28 TSI

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