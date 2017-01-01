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Salihli Belediyespor'a yeni yönetim



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - 21. Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştiren Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü yeni yönetimini seçti. Yeni yönetim ilk toplantısında da kulüp başkanını seçecek.

Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü 21. Olağan Genel Kurul Toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığını ise Erdal Ataoğlu yaptı. Tek liste ile gidilen seçimlerde yeni yönetim kurulu belirlendi. Yapılan genel kurulda, Salihli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğine Serkan Sözer, İbrahim Emiştekin, Uğur Kocagöz, Mehmet Gürsel, Orçun Semizler, Mustafa Yıldırım, Murat Akça, Ali Yıldırım, Hüsamettin Çelik, İrfan Demir ve Rasim Paşa seçilirken, denetleme kurulu ise Gökhan Açıkgöz, İsmet Yavuz ve Birol Avcı seçildi.

Belediyespor Yönetim Kurulu adına konuşan Serkan Sözer, "Bu bir bayrak yarışıdır. Belediyespor bayrağını, gerçekleştirdiğimiz genel kurul ile biz devraldık. Şimdi ilk yönetim kurulu toplantımızda kulüp başkanımızı seçip, önümüzdeki sezon kulübümüz bünyesinde bulunan branşlarda hedefimize ulaşmak için kollarımızı sıvayacağız" dedi. Futbolda Bölgesel Amatör Lige (BAL) ve Voleybolda ise Sultanlar Ligine çıkmak istediklerini ifade eden Sözer, "Özellikle futbol ve voleybolda hedeflerimize ulaşabilmek için transfer çalışmalarına başlayacağız" dedi.

Sözer son olarak, Salihli Belediyespor'un geçmiş döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

(BA-SC)



19.05.2017 13:32:44 TSI

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