YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Marmaraereğlisi Belediyespor'dan büyük başarı

Marmaraereğlisi Belediyespor'dan büyük başarı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediyespor Hentbol takımı Kulüpler arası Küçük Kızlar ve Erkekler Hentbol Branşında Tekirdağ il birincisi oldu.

Sporcu gençler, Kulüp Başkanı Servet Ünal, Antrenörleri Tarık Mutlu ve Serkan Köroğlu ile birlikte Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkanı Uyan genç sporcuları elde ettikleri başarılarından dolayı kutlarken, Marmaraereğlisi Belediyesi olarak her türlü sporu her zaman desteklediklerini belirtti. Başkan Uyan, "Biz Belediye olarak gençlerimize güveniyoruz, potansiyellerine ve azimlerine inanıyoruz, spora gönül veren tüm gençlerimizle gurur duyuyoruz" dedi

Sporcularla ve kulüp yöneticileriyle sohbet eden Başkan Uyan, Marmaraereğlisi'nin her alanda daha fazla söz sahibi olan bir İlçe haline gelmesi için çalıştıklarını belirterek, spor alanındaki başarının da önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında kulüp yöneticileri ve Takım Kaptanları Kızlarda Didem Kalkan, Erkeklerde Nimet Aydın, Belediye Başkanı İbrahim Uyan'a vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek başarı için ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler.

Hentbolcu Sporcular 25-29 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Hentbol Federasyonunun düzenleyeceği, Kızlar ve Erkekler Grup Yarı Final Müsabakalarında Tekirdağ'ı temsil edeceklerdir.

(HLD-ÖK-Y)



19.05.2017 13:31:32 TSI

NNNN