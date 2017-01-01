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Bingöl'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bingöl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Karşıya Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, "19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin 100. yıl dönümü yaklaşırken, ülkenin demokratik standartlarının gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine doğru hızla ilerlemesi için Türk gençliğinin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Arıkan, "Türkiye Cumhuriyetinin istiklalinde gençlerin cephenin ön saflarında verdiği kararlı mücadelenin istikbal mücadelemize de ışık tutacağına inanıyoruz. Bu sebepten 19 Mayıs'ı anmaktan ziyade 19 Mayıs ruhunu anlamayı daha çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasıyla devam eden programda şiir, kompozisyon, voleybol, masa tenisi ve futbol il birinciliği branşlarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Tekvando gösterisi, step aerobik gösterisi ve halk oyunlarıyla devam eden kutlamalar, mahalli sanatçı Anvi Polat'ın sahne almasıyla sona erdi.

Programa, Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bingöl İl Jandarma Komutanı Hakan Bayer, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(YA-HİV-Y)



19.05.2017 13:31:47 TSI

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