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Başkan Çolakbayrakdar, "19 Mayıs milli uyanışın sembolüdür"



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KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında, "19 Mayıs Milli uyanışın sembolüdür" dedi.

Mesajında "19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır" diyen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, milletle birlikte İstiklal mücadelesinin meşalesini yaktığı gündür. 19 Mayıs 1919 günü, Türk Milletinin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının miladıdır. O gün yanan İstiklal ve Bağımsızlık Meşalesi'nin alevleri bu gün çok daha güçlü şekilde milleti aydınlatmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, geleceğin güçlü Türkiye'sinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini bildiği için bugünü gençlerle özdeşleştirmiştir ve bu bayramı onlara hediye etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla taçlanacak ve ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehit ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten duygularla kutluyorum."

(AG-AÖ-Y)



19.05.2017 13:34:36 TSI

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