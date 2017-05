YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) – Muş il merkezi ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce kişi, ay yıldızlı bayraklarla Hükümet Konağı önüne kadar yürüyüş yaptı. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hamdullah Kardaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli egemenlik ilkesinin, Türkiye Cumhuriyet'inin birlik ve bütünlüğünü sağladığını belirtti. Kardaş, "Geçmişten bugüne, yakın tarihte de yaşadığımız üzere çarenin ancak ve ancak milletle olduğu defaatle tescillenmiştir. Bilinmelidir ki her karışı şehit kanıyla bedellenmiş bu topraklar üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışan ve ülkemiz üzerinde emelleri bulunanların tüm çabalarına rağmen dimdik ayakta olmaya devam edecektir" dedi.

"Birlik ve bütünlüğümüze karşı her türlü tehdit karşısında daha fazla kenetlenerek, hiçbir kimsenin hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına asla müsaade edilmeyecektir" diyen Kardaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih boyunca yok edilmek istenen bu millet, imanı ve cesareti ile her defasında zafere ulaşmıştır. Sevgili gençler, bugün istikbalimizin temellerinin atıldığı günün yıldönümüdür. Bugün milletimizin kazandığı zaferlerle dünyayı hayrete düşürdüğü günün yıldönümüdür. Bugün yeniden dirilişimizin yıldönümüdür. Bugünü vesile kılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve bu vatanın ulvi amaçları için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 'Emanetiniz Namusumuzdur' diyerek rahmet, minnet ve saygıyla anarken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin alnından öpüyorum."

Kardaş'ın konuşmasından sonra milli sporcunun Vali Seddar Yavuz'a ay yıldızlı bayrak vermesinin ardından halk oyunları, tekvando ve eskrim gösterileri yapıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinden sonra programa katılanlar stantları gezmesinin ardından tören son buldu.

Törene Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

19.05.2017 13:34:44 TSI

