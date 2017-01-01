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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı



(Fotoğraflı)



Serdar Adıyaman-Vahit Olcay-Hakan Okay

BİTLİS (İHA)  Bitlis il merkezi ve ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Selahattin Eyyübi Caddesi'nde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Medeni Öztaş bir konuşma yaptı. Öztaş, "Bugün Mustafa Kemal'in Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıldönümü. Milletimizin onur ve asaletiyle Mustafa Kemal'in rehberinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır. Sevgili gençler, binlerce şehit vererek sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerleri yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak sorumluluğumuz ve görevimizdir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan milli egemenlik ilkesiyle birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmıştır" diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan programda hafta nedeniyle çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaların yanı sıra spor müsabakalarında derece elde edenlere ise Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen bisikletler hediye edildi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program halk oyunları gösterileri ile devam ederken, programın sonunda mini bir konser verildi.

Ahlat ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Emir Bayındır Kümbeti önünden başlayarak Aşağı Çarşı Meydanına kadar süren yürüyüşle başladı. Dev bayrak eşliğinde tören alanına kadar yürüyen gençler, burada düzenlenen kutlama alanına ise mehter marşlarıyla girdi. Halkın büyük ilgi gösterdiği kutlamalar, güreş ve kickboks gösterileriyle devam etti.

Daha sonra 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Tatvan ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı, Cumhuriyet Caddesinde yapılan gençlik yürüyüşüyle start aldı. Ardından stadyumda devam eden program; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tatvan Kaymakam Vekili ve Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve Garnizon Komutanı Taner Dinçyürek'ün öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Şahin Kardaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, öğrenciler tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi, Gençlerin Ata'ya Cevabı ve şiirlerin okunmasının ardından program değişik gösterilerle son buldu.

(VO-MSA-Y)



19.05.2017 13:35:14 TSI

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