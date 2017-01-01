YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Akdeniz'de

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı Akdeniz'de



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Edirne'den Kars'a ülkeyi bir uçtan bir uca gezerek şu ana kadar 6 bin 7 yüz kilometre yol kateden Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı, Konya'nın ardından Antalya Muratpaşa Kent Meydanında misafirleri ile buluştu.

Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı görevlileri, çalışmalarında Antalyalılara ve tatilcilere Bodrum hakkında bilgiler verdi. Tırı gezen vatandaşlar, üç boyutlu tanıtım filmini izleyerek Bodrum fotoğraflarını inceledi. Gittikleri bölgelerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan tır ekibi, Bodrum ile ilgili merak edilen sorulara da tek tek cevap verdi. Tırı ziyaret eden Antalyalı misafirlere ayrıca Bodrum'un simgesi Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikramları yapıldı, Bodrum'u anlatan tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.

Yaklaşık iki aydır Anadolu yollarında olduğunu belirten Eşsiz Bodrum Tanıtım Tırı ekibi, tanıtım açısından önem arz eden bu projede yer almaktan çok mutlu olduklarını ifade etti. Ekip üyeleri, "Bu zamana kadar Tırımızı meydanlarda binlerce insan ziyaret ederek Bodrum'u daha iyi tanıma fırsatını yakaladı. Bu bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu." görüşünü paylaştı.

Tırı ziyaret eden Antalyalılar da Bodrum'un tüm özellikleriyle orada bulunmasından dolayı hem şaşkınlık yaşadıklarını, hem de çok mutlu olduklarını söylediler. Bodrum için harika bir projenin gerçekleştirilmiş olduğunu ve bu sayede Antalya'da Bodrum'u görme fırsatını yakaladıklarını belirttiler.

19 Mayıs akşam saatlerine kadar Antalya Muratpaşa Kent Meydanında Antalyalılar ile buluşmaya devam edecek olan tanıtım Tırı, aynı günün akşamı Denizli'ye hareket edecek. 20-21 Mayıs tarihleri arasında Bodrum'u Denizlililerle buluşturacak.

(EA-MB-Y)



19.05.2017 13:37:59 TSI

NNNN

