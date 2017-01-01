ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:39
4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi
4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü, ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı" Selçuk Üniversitesin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2 gün süren programda, Enerji ve Makine Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Afet-Risk Yönetimi kategorilerinde projeler sunuldu.
Selçuk Üniversitesi Müzesinde projelerin sergilendiği programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, "İlk üç yıl boyunca Selçuk Üniversitesi Mühendislik Öğrenci Pazarı adıyla düzenlenen bu bilim ve teknoloji pazarını, bu yıl kapsamı genişleterek KOP sorumluluk alanı içinde bulunan 8 il, 11 üniversitenin mühendislik fakültesinin katılımıyla organizasyon yapısı güçlendirilmiştir. 106 öğrencinin projesi bilim kurulu tarafından kabul edilmiştir, sergilenmeye değer bulmuştur. 106 projenin 66'sı Selçuk Üniversitesi, 40 adet diğer üniversiteler, toplam 17 farklı üniversiteden 106 projenin değerlendirmesi yapıldı" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü kılmak, mazlumların güçlü kalması demek"
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, "Giderek daha çok gelişmekte, daha kaliteli projelerle üniversitelerimiz başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimiz ödüller almakta. Savunma sanayi son derece gelişiyor. İhtiyacımız olan pek çok şeyi dışarıdan alırken, şimdi kendimiz üretmeye ve geliştirmeye başladık. Teknolojik gelişmeler bu bölgedeki üniversitelerin katkılarıyla geliştirilmiş, daha ileriye götürülmüştür. Dünyada baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü kılması, bizlerin güçlü kalması, bölgenin mazlumların güçlü kalması demek. Bu yüzden kendi özümüze dönmeli, bilimsel olarak güçlenmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla yapmamız gerekir" diye konuştu.

"Bir ve beraber olduğumuz zaman büyük işler başarırız"
Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara da, "Birliğimizin var olan gücünü el ele tutuşunca görebildik. Bazen iki insanı bile bir araya getirebilmenin güç olduğu günümüzde, üniversiteleri bir araya getirebilen, bu birlikteliği sağlayan, vesile olan herkese teşekkür ederim. Sadece üniversiteleri değil, üniversite içinde olan çalışmaları sektöre aktarabilmek için birlikteliğin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Birlikteliğin getirmiş olduğu gücü kullanabilmek, bir araya geldiğimiz zaman ne büyük işler başaracağımızı görmek açısından bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Selçuk Üniversitesi, diğer üniversitemiz beraber yürüdüğümüz bu yolda büyük bir adım atıyor. İki önemli konumuz girişimcilik ve yenilikçilik. Üniversite kültürü; araştırma kültürünün olmasıdır" dedi.

4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu
4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı'nda bilim kurulu tarafından değerlendirilen projeler, ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Enerji ve Makine Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Afet-Risk Yönetimi kategorilerinde değerlendirilen projelerden birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.
Programa ve ödül törenine Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Selçuk Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
(İB-FM-Y)

19.05.2017 13:39:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ereğli'de meme kanseri erken teşhis edilecek
YEREL

EREĞLİ'DE MEME KANSERİ ERKEN TEŞHİS EDİLECEK
NEÜ'de Dünya Hemşireler Günü Çalışan Güvenliği Sempozyumu yapıldı
YEREL

NEÜ'DE DÜNYA HEMŞİRELER GÜNÜ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU YAPILDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
YEREL

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı
YEREL

FİDYE İÇİN REHİN ALINDIĞI İDDİA EDİLEN İRANLI MÜHENDİS KURTARILDI
Kulu'da trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı
YEREL

KULU'DA TRAFİK KAZASINDA AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ YARALANDI
Konya'da minibüs tırla çarpıştı: 11 yaralı
YEREL

KONYA'DA MİNİBÜS TIRLA ÇARPIŞTI: 11 YARALI

GÜNCELEME - Konya'da 3 kişinin öldürülmesi
YEREL

GÜNCELEME - KONYA'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

Konya'daki uluslararası futbol turnuvasında dostluk kazandı
YEREL

KONYA'DAKİ ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASINDA DOSTLUK KAZANDI
Kulu'da halk toplantısı yapıldı
YEREL

KULU'DA HALK TOPLANTISI YAPILDI
Saraybosna Büyükşehir Belediye Başkanı Skaka'dan Başkan Akyürek'e ziyaret
YEREL

SARAYBOSNA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SKAKA'DAN BAŞKAN AKYÜREK'E ZİYARET
Nihat Hatipoğlu Ereğlililerle bir araya geldi
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU EREĞLİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Akşehir'de Müzeler Günü kutlaması
YEREL

AKŞEHİR'DE MÜZELER GÜNÜ KUTLAMASI
Konya SMMMO'dan yapı kooperatifleri mevzuatı semineri
YEREL

KONYA SMMMO'DAN YAPI KOOPERATİFLERİ MEVZUATI SEMİNERİ
Boşandığı eşiyle görüşmek için kızını rehin alan zanlı tutuklandı
YEREL

BOŞANDIĞI EŞİYLE GÖRÜŞMEK İÇİN KIZINI REHİN ALAN ZANLI TUTUKLANDI
Konuk: &quot;19 Mayıs, milletin istiklal aşkıyla ayağa kalktığı gündür&quot;
YEREL

KONUK: "19 MAYIS, MİLLETİN İSTİKLAL AŞKIYLA AYAĞA KALKTIĞI GÜNDÜR"
Konya'da üç kişinin öldürülmesi
YEREL

KONYA'DA ÜÇ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ
MHP Konya il teşkilatı genel kurula hazır
YEREL

MHP KONYA İL TEŞKİLATI GENEL KURULA HAZIR
Kulu'da inşaattan demir hırsızlığı
YEREL

KULU'DA İNŞAATTAN DEMİR HIRSIZLIĞI
Seydişehir'de MOBESE kamera çalışmaları başladı
YEREL

SEYDİŞEHİR'DE MOBESE KAMERA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
KOMEK'ten Endülüs ve Selçuklu esintisi
YEREL

KOMEK'TEN ENDÜLÜS VE SELÇUKLU ESİNTİSİ
Beyşehir'de kursiyerler el emeklerini sergiledi
YEREL

BEYŞEHİR'DE KURSİYERLER EL EMEKLERİNİ SERGİLEDİ
Beyşehir'de &quot;Sayı Dedektifleri&quot; isimli çocuk oyunu sahnelenecek
YEREL

BEYŞEHİR'DE "SAYI DEDEKTİFLERİ" İSİMLİ ÇOCUK OYUNU SAHNELENECEK
Beyşehir'de okullarda bilim fuarı açılışları
YEREL

BEYŞEHİR'DE OKULLARDA BİLİM FUARI AÇILIŞLARI
NEÜ'de Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yararına kermes
YEREL

NEÜ'DE ALZHEİMER GÜNDÜZ YAŞAM MERKEZİ YARARINA KERMES
EN ÇOK OKUNANLAR
Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu!
GÜNDEM

SÖZCÜ GAZETESİNE FETÖ OPERASYONU!

1
  • 2 Eşini 1 yıl önce kaybetti! Fotoğraflara bakınca...
  • 3 Siz bir de kamera arkasını görün!
  • 4 Ankara'ya muhteşem stat! İnşaattan kareler...