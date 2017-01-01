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4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarında ödüller verildi



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KONYA (İHA) - Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü, ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı" Selçuk Üniversitesin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 2 gün süren programda, Enerji ve Makine Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Afet-Risk Yönetimi kategorilerinde projeler sunuldu.

Selçuk Üniversitesi Müzesinde projelerin sergilendiği programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, "İlk üç yıl boyunca Selçuk Üniversitesi Mühendislik Öğrenci Pazarı adıyla düzenlenen bu bilim ve teknoloji pazarını, bu yıl kapsamı genişleterek KOP sorumluluk alanı içinde bulunan 8 il, 11 üniversitenin mühendislik fakültesinin katılımıyla organizasyon yapısı güçlendirilmiştir. 106 öğrencinin projesi bilim kurulu tarafından kabul edilmiştir, sergilenmeye değer bulmuştur. 106 projenin 66'sı Selçuk Üniversitesi, 40 adet diğer üniversiteler, toplam 17 farklı üniversiteden 106 projenin değerlendirmesi yapıldı" dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü kılmak, mazlumların güçlü kalması demek"

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka ise, "Giderek daha çok gelişmekte, daha kaliteli projelerle üniversitelerimiz başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere diğer üniversitelerimiz ödüller almakta. Savunma sanayi son derece gelişiyor. İhtiyacımız olan pek çok şeyi dışarıdan alırken, şimdi kendimiz üretmeye ve geliştirmeye başladık. Teknolojik gelişmeler bu bölgedeki üniversitelerin katkılarıyla geliştirilmiş, daha ileriye götürülmüştür. Dünyada baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti'ni güçlü kılması, bizlerin güçlü kalması, bölgenin mazlumların güçlü kalması demek. Bu yüzden kendi özümüze dönmeli, bilimsel olarak güçlenmeli, kimseye muhtaç olmamalı. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla yapmamız gerekir" diye konuştu.



"Bir ve beraber olduğumuz zaman büyük işler başarırız"

Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara da, "Birliğimizin var olan gücünü el ele tutuşunca görebildik. Bazen iki insanı bile bir araya getirebilmenin güç olduğu günümüzde, üniversiteleri bir araya getirebilen, bu birlikteliği sağlayan, vesile olan herkese teşekkür ederim. Sadece üniversiteleri değil, üniversite içinde olan çalışmaları sektöre aktarabilmek için birlikteliğin son derece önemli olduğuna inanıyorum. Birlikteliğin getirmiş olduğu gücü kullanabilmek, bir araya geldiğimiz zaman ne büyük işler başaracağımızı görmek açısından bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Selçuk Üniversitesi, diğer üniversitemiz beraber yürüdüğümüz bu yolda büyük bir adım atıyor. İki önemli konumuz girişimcilik ve yenilikçilik. Üniversite kültürü; araştırma kültürünün olmasıdır" dedi.



4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı ödülleri sahiplerini buldu

4. UNIKOP Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı'nda bilim kurulu tarafından değerlendirilen projeler, ödüllendirildi. Öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Enerji ve Makine Teknolojileri, Kimya ve Çevre Teknolojileri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar, Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri, Yer Bilimleri ve Afet-Risk Yönetimi kategorilerinde değerlendirilen projelerden birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa ve ödül törenine Selçuk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevat Aydın, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız, Selçuk Üniversitesi Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Dağ, Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Birol Gülnar, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

(İB-FM-Y)



19.05.2017 13:39:35 TSI

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