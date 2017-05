YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Masterler Derneği yönetiminden ziyaret

Masterler Derneği yönetiminden ziyaret



MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Masterler Derneği yönetimi, Başkan Kocadon'u makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun Onursal Başkanlığını yaptığı Bodrum Belediye Masterler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kocadon'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Derneğin 1 ay önce kurulduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, şimdilik futbol ve basketbol alanında turnuvalara katıldıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz ki sizlerin de desteğiyle derneğimiz bir ay önce kuruldu. Amacımız katılmış olduğumuz turnuvaları artırarak Bodrum'un tanıtımına da katkıda bulunmak, Bodrum'u spor alanında daha da yükseltebilmek. Sizlere de çok teşekkür ederiz, bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü." dedi.

Başkan Kocadon ise sporla ilgili her zaman derneklerin ve kulüplerin arkasında durduğunu belirterek, "Her zaman için sporla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Çünkü spor, artık herkes biliyor, benim hayat felsefem. Bodrum'da sporun her alanda gelişebilmesini sağlamak için Bodrum Belediye Başkanı olarak elimden gelen desteği göstermeye hazırım. Sizlere de bu yolda başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz ile üyeler katıldı. Ziyaret sonunda dernek üyeleri Başkan Kocadon'a çeşitli hediyeler takdim etti.

