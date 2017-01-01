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Masterler Derneği yönetiminden ziyaret

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:39
Masterler Derneği yönetiminden ziyaret
Masterler Derneği yönetiminden ziyaret

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Masterler Derneği yönetimi, Başkan Kocadon'u makamında ziyaret etti.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun Onursal Başkanlığını yaptığı Bodrum Belediye Masterler Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri, Başkan Kocadon'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Derneğin 1 ay önce kurulduğunu ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz, şimdilik futbol ve basketbol alanında turnuvalara katıldıklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz ki sizlerin de desteğiyle derneğimiz bir ay önce kuruldu. Amacımız katılmış olduğumuz turnuvaları artırarak Bodrum'un tanıtımına da katkıda bulunmak, Bodrum'u spor alanında daha da yükseltebilmek. Sizlere de çok teşekkür ederiz, bizlere vermiş olduğunuz desteklerden ötürü." dedi.
Başkan Kocadon ise sporla ilgili her zaman derneklerin ve kulüplerin arkasında durduğunu belirterek, "Her zaman için sporla ilgili elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Çünkü spor, artık herkes biliyor, benim hayat felsefem. Bodrum'da sporun her alanda gelişebilmesini sağlamak için Bodrum Belediye Başkanı olarak elimden gelen desteği göstermeye hazırım. Sizlere de bu yolda başarılar dilerim." şeklinde konuştu.
Ziyarete, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Deniz ile üyeler katıldı. Ziyaret sonunda dernek üyeleri Başkan Kocadon'a çeşitli hediyeler takdim etti.
(EA-MB-Y)

19.05.2017 13:39:43 TSI
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