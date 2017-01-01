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Uşak'ta oylar sigara izmariti panolarına atılıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü öğrencileri "Oylama Yöntemiyle Sigara İzmariti Toplama" projesiyle farklı bir çalışmaya imza attı.

Uşak Üniversitesi 3. Sınıf öğrencilerinden Ferdi Bayoğlu ve Serap Sarı "Halkla İlişkiler Kampanyaları" dersi kapsamında yaptıkları "Oylama Yöntemiyle Sigara İzmariti Toplama" projesiyle hem çevreyi temiz tutup hem de sigara izmaritlerinin yerlere atılmasıyla oluşan olumsuz görüntüyü engellemeye çalışacaklar.

Proje kapsamında Uşak Merkez Öğretmenevi durağı yanına yerleştirilen sigara izmariti panosunda "Sizce Uşak denilince akla ilk gelen şey nedir?" sorusu ile Uşak'ta sigara içen hedef kitlenin sigara izmaritlerini yerlere atmak yerine "Karun" Kanyon" ve "Kilim" seçeneklerinden birine cevap olarak atıp, hangi seçeneğin önde bitireceğine karar verecek. Amaç sigara içen Uşak halkını farklı ve yaratıcı bir yöntemle bilinçlendirip, sigara izmaritlerinin yerlere atılması yerine panoya atılmasını sağlamak.

Ferdi Bayoğlu proje hakkında yaptığı açıklamada şunları belirtti; "Oylama Yöntemiyle Sigara İzmariti Toplama" projesi daha önce Uşak'ta yapılmadı. Benzer örneklerini başka şehirlerde görmüştüm bizde bu projeyi Uşak'ta yapılabileceğini düşündük. Ayrıca her yıl dünya genelinde 17 bin insan ve sayısız canlının sigara ve sigara izmaritleri yüzünden meydana gelen yangınlar sonucu hayatını kaybetti. Bunlara göz ardı etmek mümkün değil. Tek bir sigara izmaritinin tamamen çözünebilmesi, 10 yıl kadar sürmekte ne yazık ki. Çevre bilinci oluşması bu noktada çok önemli." dedi.

Daha sonrasında Bayoğlu ve Sarı, yaptıkları projeyi tanıtmak için afiş asıp, broşür dağıttılar ve sigara içen hedef kitleye sigara izmaritlerinin yerlere atılmasının zararlarını anlattılar. "Oylama Yöntemiyle Sigara İzmariti Toplama" projesi kapsamında yerleştirilen pano, 24 Mayıs tarihine kadar Öğretmenevi durağının yanında duracak.

(EÖ-MB-Y)



19.05.2017 13:40:44 TSI

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