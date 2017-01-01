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Başkan Karaosmanoğlu: "Çocuklar okulda değil hayatta birinci olsun"



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KOCAELİ (İHA) - Başkan Karaosmanoğlu, Başiskele ilçesindeki Kocaeli Anadolu Lisesi ve Başiskele Anadolu Lisesi ile Özel Bilgili Kültür Okullarına konuk oldu.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Başiskele ilçesinde yer alan Kocaeli Anadolu Lisesi, Basiskele Anadolu Lisesi ve Ozel Bilgili Kultur Okullarını ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde, okulların mevcut durumlarının yanı sıra ulaşım konusunda görülen ihtiyaçlar da yerinde görüldü. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'ın da katıldığı görüşmelerde, gençlik çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

İlk olarak Kocaeli Anadolu Lisesinin çevresini ve bahçesini inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, öğrencilerin yaptığı resim sergisinin açılışını da gerçekleştirdi. Resmin öğrencilerin hayatında çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Karaosmanoğlu, "Resim, çocuklarımızın kendi dünyalarını dışa aktarması ve dinlenmelerine vesile oluyor. Bunu şahsen çok önemsiyorum. Aynı zamanda gençlerin sporla uğraşması da onların eğitim hayatına olumlu yansıyacaktır" dedi. Okul Müdürü Sabit Limon da okulda yapılan çalışmalar hakkında detaylı bir bilgiyi Başkan Karaosmanoğlu'na verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ikinci durağı Başiskele Anadolu Lisesi oldu. Okul Müdürü Eyüp Küçük ve Aile Birliği Başkanı Gürsel Çağlayan tarafından karşılanan Karaosmanoğlu, öğrencilerle masa tenisi oynamayı ihmal etmezken, öğretmenlerle de bir araya geldi. Öğretmenlik yıllarından paylaşımlar yapan Başkan Karaosmanoğlu, "Öğrencilerime her daim yakın ve ilgili olmuşumdur. Onların sorunlarıyla dertlenmiş, topluma kazandırılması içinde çaba sarf etmişimdir. Zaten öğretmenlik insan yetiştirmektir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye verdiği değer ve çalışmalar için teşekkür eden Başiskele Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ebru Arıcan'a nazik sözleri için teşekkür eden Başkan Karaosmanoğlu, "Okullar bölgesine gelişlerdeki sıkıntıları giderecek yatırımlar yapacağız. Tabi ki Kocaeli büyüyen ve gelişen bir kenttir. Bundan dolayı yeni kavşak ve köprü çalışmalarını yapacağız. Bu sayede çocuklarımız daha rahat bir şekilde okullarına gelmiş olacak. Bunun yanı sıra çevre yatırımlarımıza ve özellikle yeşil alanların çoğalmasına daha fazla çalışacağız. Milyonlarca fidanı toprakla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı. Öğretmenlerden gelen taleplere de hızlı bir şekilde cevap veren Karaosmanoğlu, "Okullarımızın yeşille iç içe olmasını istiyoruz. Bunun için üzerimize sorumluluk alıyoruz" ifadelerini kulladı. Karaosmanoğlu daha sonra okul binasında gezerek yetkililerden bilgi de aldı.

Son olarak Özel Kocaeli Kültür Okulları'nı ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada öğrencilerin yaptığı sulu boya resim çalışmalarını inceledi. Daha sonra okulun kurucusu Ali Aydemir ve Genel Müdürü İsmail Aydemir'le sınıfları, spor, buz pisti ve yüzme salonlarını gezen Karaosmanoğlu, burada da beden eğitimi öğretmenleriyle istişare gerçekleştirdi. Okulun öğretmenleriyle de buluşan Karaosmanoğlu, eğitimin önemine değinirken, "Çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmek gerekiyor. Böylece çocuklarımızın doğru alana yönlendirebiliriz. Bilgi Evleri, Akademi Lise, Yazarlık Okulu ve Akademi Üniversite gibi projelerimizle kentimizdeki eğitim hayatına katkı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

(RFK-Y)



19.05.2017 13:41:02 TSI

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