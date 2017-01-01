YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Taşyapan RCDS heyetini kabul etti

Vali Taşyapan RCDS heyetini kabul etti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Valisi İbrahim Taşyapan, 13-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Türkiye'de çalışma gezisi planlayan ve bu kapsamda Van'a da gelen Birleşik Krallık Savunma Etütleri Koleji (RCDS) heyetini kabul etti.

13 Mayıs'ta Londra'dan Türkiye gelerek Ankara ve İstanbul'da temaslarda bulunan, sonrasında da Van'a gelen heyet, kentte ilk olarak Van Valiliğini ziyaret etti. Vali Taşyapan tarafından Ali Paşa Toplantı Salonu'nda kabul edilen heyette, 15 ayrı ülkeden 19 askeri ve siyasi yetkili yer aldı.

Heyetlerini kabulünden dolayı Vali Taşyapan'a minnettarlıklarını ifade eden Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Albay Toffer Beattie, toplantının açılışında akademi hakkında tanıtıcı bilgiler vererek, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığına bağlı askeri akademide, ülkelerinin ordularında muvazzaf askerler ve sivil üyelerin 11 aylık kurs sürecine tabi tutulduğunu ve bu süreçte uluslararası güvenlik konusunda stratejik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türkiye'ye ve özelde Van'a gelme amaçları arasında terör ve göç konularında yaşanan zorlukları öğrenmek de olduğunu açıklayan Albay Toffer Beattie, karşılıklı sohbet ve soru cevap şeklinde bir toplantı gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Vali Taşyapan da 'hoş geldiniz' dilekleriyle selamladığı heyeti Van'da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, heyete ilin coğrafi, demografik, ekonomik ve kültürel yapısı hakkında bilgiler verdi. Türkiye'nin, terörizmin uluslararası bir tehlike olduğunu dünyaya anlatmakta zorlandığını kaydeden Vali Taşyapan, "Terör günümüzde uluslararası bir boyut kazanmıştır. Artık bombaların, Avrupa'nın başkentlerinde de başka yerlerde de patlayabileceği anlaşılmıştır. Uluslararası toplum, terörizm konusunda mutlaka görüş birliğine varıp, ortak mücadele stratejisi belirlemek zorundadır" diye konuştu.

(MSA-Y)



19.05.2017 13:41:16 TSI

NNNN

