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Öğrencilerin derste yaptıkları sergilendi



(Fotoğraflı)



Ergin Yıldız

EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Süloğlu ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım derslerinde bir yıl boyunca yaptıkları eserleri sergiledi.

Serginin açılışına İlçe Kaymakamı Yusuf Cankatar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gençlik Haftası kapsamında açılan sergide akrilik boya ile tuval çalışmaları, ebru çalışmaları, mask ve oyuncak bebeklerin yanı sıra atık malzemelerle yapılan vazo, tabak ve duvar süsleri, filografi çalışmaları büyük beğeni aldı.

Öğrenciler yaptıkları işlerin sergilenmesinden büyük bir keyif aldıklarını belirtti.

(EY-MK-Y)



19.05.2017 13:42:15 TSI

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