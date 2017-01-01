Tansiyonu düşen sürücü nehre uçtu
(Fotoğraflı)
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi sonucu aracıyla nehre uçan sürücü, çevreden gören vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybeden 46 yaşındaki Üzeyir G., Menderes Nehrine uçtu. Bir süre suda otomobiliyle sürüklenen şahıs telefonla köylüleri arayıp yardım istedi. Yaşanan dehşeti gören vatandaşlar olay yerine koşarak talihsiz adamı kurtardı. Üzeyir G.'nin otomobiliyle seyir halindeyken tansiyonun düştüğü ve direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla nehre uçtuğu öğrenildi.
Olay yerine çağrılan kurtarıcının halatıyla kıyıya çekilen araç kullanılamaz hale geldi.
(ES-MB-Y)
19.05.2017 13:45:52 TSI
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