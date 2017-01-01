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Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:46
Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak
Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Doktoru Selçuk Cansız, Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren kan bağış tırı sayesinde 10 günde bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini söyledi.
Kan bağış tırının 26 Mayıs'a kadar alanda kalacağını dile getiren Cansız, Ramazan ayı öncesi kan bağışının düşeceğini düşünerek Cumhuriyet Meydanı'na kan bağış tırını yerleştirdiklerini dile getirdi. 10 boyunca kan alımına devam edeceklerini belirten Cansız, hedeflerinin bin ünite kan olduğunu söyledi.
Ramazan ayında kan bağışının düştüğüne işaret eden Dr. Cansız,"Ramazan öncesi aldığımız kanlarla bu ayda hastanelerimizin kan ihtiyacını sağlamak amacındayız. Kanın kullanım süresi 40 gün olduğu için şu an aldığımız kanı, Haziran ayının 25'ine kadar kullanabileceğiz. Ramazan ayını burada aldığımız kanlar ile çıkartacağız" şeklinde konuştu.
(BMG-UY-Y-)

19.05.2017 13:46:55 TSI
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