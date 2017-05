YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'de belediye otobüsleri dezenfekte ediliyor

Mersin'de belediye otobüsleri dezenfekte ediliyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'de günlük ortalama 20 bin kişinin seyahat ettiği Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde, her gün yapılan rutin temizliklerin yanı sıra bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte ve hijyen işlemleri de düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında her gün binlerce insanın kullandığı, nefes aldığı, dokunduğu, vakit geçirdiği, kişisel temasın en yüksek olduğu toplu taşıma araçlarında, mikrop, bakteri ve virüslerin barınarak, hastalık yaymasına izin verilmiyor.

Her gün binin üzerinde seferin yapıldığı otobüslerin içi ve dışı, sefer bitiminde itinalı bir şekilde yıkanarak, camlar, tutacaklar, koltuklar, tutamak demirleri temizleniyor. Vatandaşların konforlu ve hijyenik bir şekilde seyahat etmeleri maksadıyla araçların iç ve dış temizliğine ek olarak her hafta sonu 1 ay süre ile koruma sağlayan genel hijyen temizliği ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.

İnsan sağlığına zarar vermeyen maddelerin kullanımıyla dezenfekte edilen araçların mikrop, virüs ve bakterilerden arındırılmasının vatandaşları oldukça memnun ettiğini belirten Ulaşım Dairesi Başkanlığı yetkilileri, bulaşıcı hastalığı olan vatandaşların gerekli koruyucu tedbirleri alması hususunda uyarıda bulundu. Yetkililer grip, nezle gibi bulaşıcı hastalığı olan vatandaşların hastalığı geçene kadar koruyucu tedbirleri almasının diğer vatandaşların sağlığını da koruyacağını ifade etti.

(HSK-Y)



19.05.2017 13:48:44 TSI

NNNN