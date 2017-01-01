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İspir'de 19 Mayıs coşkusu doruktaydı



(Fotoğraflı)



Nejdet Yılmaz

ERZURUM (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Erzurum'un İspir İlçesi'nde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından İspir Yatılı Bölge Ortaokulu Spor Salonunda devam eden törende coşku doruktaydı. Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tekvando gösterileri büyük beğeni topladı. Tören İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Kırık Ortaokulu öğrencilerince hazırlanan yöresel halk oyunlarının gösterisi ile devam etti.

Müzik öğretmeni Selami Zengin yönetiminde ilköğretim öğrencilerinden oluşan koronun türküler okumasının ardından, sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüller verildi.

Törene, Kaymakam Ömer Faruk Fidan, Garnizon Komutanı Jandarma Binbaşı Akif Yorulmaz, Belediye Başkanı Osman Çakır, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Serhat Kol, AK Parti İlçe Başkanı Salih Çetinkaya, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

(NY-AT-Y)



19.05.2017 13:50:23 TSI

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