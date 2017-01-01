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Rektör Prof. Dr. Sami Özcan'ın 19 Mayıs mesajı



KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Özcan, yayımladığı mesajında, "İstiklal mücadelemizin sembolü 19 Mayıs 1919 Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde tüm yokluklara rağmen iman, azim ve heyecanla kenetlendiği önemli ve tarihi bir gündür" dedi.

Prof. Dr. Sami Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu birlik ve beraberlik ruhunu her zaman yaşatmak dileğiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; sevgili gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum."

(IÇ-AT-Y)



19.05.2017 13:50:47 TSI

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