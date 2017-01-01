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Milletvekili Açıkkapı;"Güçlü yarınlarımızı gençlerimizle inşa etmeye devam edeceğiz"



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ELAZIĞ (İHA) - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 19 Mayıs'ın güçlü, dinamik ve sağlam Türkiye'nin inşasının yeni miladının adı olduğunu söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı açıklama yaptı.

Milletvekili Ejder Açıkkapı açıklamasında," 1919 tarihinde Gazi Mustafa Kemal'in asil milletimizle birlikte yaktığı bağımsızlık meşalesi, 98. yılında gençlerimizin elinde yükselmektedir. Aradan geçen 98 yılda bağımsızlık ateşimiz müdahaleye uğramış, söndürülmeye çalışılmış,her müdahale milletimizin yarınlarını karartmaya yönelik beyhude çabalar olmaktan öteye geçememiştir. Milletimiz genlerinde taşıdığı bağımsızlık ruhunu ilelebet muhafaza etme kabiliyetini hiçbir zaman kaybetmemiştir. İrademize yönelik alçakça ihanet girişimlerinin en alçağı 15 Temmuz ihanet gecesinde yaşanmıştır. Milletin tankı, topu, tüfeği milletimize yöneltilmiş vatansever vatandaşlarımız şehit edilmiştir. Uçaklarla bombalar, helikopterlerle kurşunlar asil milletimize karşı hain FETÖ ve onun çeteleri tarafından kin kusmuş, güvenlik güçlerimiz ve sivil vatandaşlarımız şehit edilmiştir. Halkın tankları caddeleri savaş alanına çevirmiş ve yine halka ait olan uçaklar da gazi meclisimizi bombalamıştır. Ancak dün milli mücadele tarihimizde, Çanakkale'de, Kurtuluş savaşında genç yaşta vatan müdafaası için canını ortaya koyan nesillerimiz, o günde kendini hangi ruh ile müdafaa etmiş ise,15 Temmuz gecesi de kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden aynı ruh ile yüreğindeki iman ile ve elindeki bayrak ile hainlere dur demiştir"dedi.

İstiklal mücadelesinin fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyetin emanet edildiği gençlere duydukları bir güvenin göstergesi olduğuna dikkat çeken Açıkkapı," Aradan geçen 98 yılda yaşadıklarımız ve yaşananlara karşı gösterilen tepkiler bu güvenin boşa olmadığını hepimize göstermiştir. Bizlerin devlet olarak genç nesillerimize ne kadar güvendiğimizin en büyük göstergelerinden biri de 16 Nisan'da gerçekleştirdiğimiz halk oylaması neticesinde 18 yaşında seçme hakkı olan gençlerimize 18-24 yaş arasında ki seçilme hakkı yasağını kaldırarak da milletvekilliği başta olmak üzere bir çok vazifeye seçilebilme hakkı kazandırılmasıdır. Referandum neticesinde gençlerimize kazandırılan bu imkan ile ülkemizin ufukları daha da ilerilere gidecek, gençlerimizin temsili daha da artırılarak, yeni ve güçlü Türkiye'mizin daha dinamik temeller üzerine inşası sağlanmış olacaktır"diye ifade etti.

Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşılan bu yıllar içerisinde yarınların ve geleceğin mimarları olan gençlere çok kıymetli vazifeler düştüğünü anımsatan Açıkkapı," Gençlerimiz, geçmişimizden aldığı güç ve ilhamla 2023 hedefine sağlam adımlar atılacaktır. Güçlü yarınlarımızı gençlerimizle beraber inşa etmeye devam edeceğiz.

Gençlerimizin umutla parıldayan gözlerinde, coşkuyla çarpan kalplerinde, pırıl pırıl yüzlerinde, Kurtuluş savaşımızı zaferle taçlandıran irade, kararlılık ve inancı görüyoruz. Türkiye'nin müreffeh yarınları için umudumuz, en büyük gücümüz gençlerimizdir. Gençlerimiz bu büyük sorumluluğun bilinciyle daha çok çalışacak, ülkemize ve milletimize faydalı bireyler olmaya hep birlikte gayret edeceğiz"diyerek sözlerini tamamladı.

(HİV-Y)



19.05.2017 13:52:30 TSI

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