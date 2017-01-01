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"Orhan Kılıç ile Vatan Aşkına" sunumu

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:56
"Orhan Kılıç ile Vatan Aşkına" sunumu
"Orhan Kılıç ile Vatan Aşkına" sunumu
- Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca düzenlenen özel etkinlikte, birlik, beraberlik mesajları verildi, şehitler anıldı, Türk Milletinin ve devletinin gücüne vurgu yapıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca Bilgi Küpü Eğitimleri kapsamında, şehitlere, birlik beraberliğe vurgu yapılan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı bir etkinlik düzenlendi. Sanatçı Orhan Kılıç, vatan, millet, kahramanlık türkülerini ve şiirlerini, etkileyici üslubuyla seslendirdi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlikte; sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Orhan Kılıç, "Orhan Kılıç ile Vatan Aşkına" isimli sunum yaptı. Günümüzde toplumumuzun yaşadığı hain saldırıların, ülkemiz üzerinde oynanan kirli oyunların, tüm bunlar karşısında devletimizin gücünün ve milletimizin, silahlı kuvvetlerimizin mücadele kararlılığının dile getirildiği sunumda, halkın zor anlarda gösterdiği birlik beraberliğe, fedakarlığa, kahramanlığa ve vatan aşkına vurgu yapıldı.
Sanatçı Orhan Kılıç, yaşanılan zor günlere değinirken, tarihimizde uğradığımız benzer ihanetleri, şer odaklarının bitmeyen oyunlarını anlattı. Kılıç, tarihimize ışık tutan değerli şairlerin şiirlerini, milli mücadele esnasında yazılan kahramanlık türkülerini, kendi özel sesi ve yorumuyla, orkestrasıyla birlikte seslendirdi. Vatan uğruna can veren şehitlerin anıldığı özel etkinlikte, kahramanlık türküleri, şiirleri ve vatan türküleri seslendirildi.
Çalın Davullar, Ah bir Ateş Ver, Yemen Türküsü, Drama Köprüsü, Çanakkale Şehitleri İçin Yazılan Şiir ve Sakarya Türküsü gibi çok sayıda eseri seslendiren Orhan Kılıç, "Kökleri derin olan kardeşliğimizi kimse bozamaz. Şehitlik bizim inancımızda ve kültürümüzde çok derin bir yere sahiptir. Şehit anne ve babaları 'Vatan Sağolsun' diyerek vakur bir duruş sergilemektedir. Bu ülke insanının vatan sevgisi hiç bir ülke insanında yok" dedi.
Sunum esnasında ve sunumun ardından duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, zaman zaman gözyaşı döktü...
(ADN-Y)

19.05.2017 13:56:19 TSI
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