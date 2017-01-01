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Akçakoca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 89. Yılını kutlama etkinlikleri Akçakoca'da gerçekleşti.

Resmi tören ve kutlama etkinliklerine İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'nin yanı sıra, çok sayıda protokol mensubu, siyasi parti ilçe yöneticileri, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk koyma töreniyle başlayan program, konuşmalar, ödül törenleri ve halkoyunları gösterileriyle devam etti.

Saat 09.30'da başlayan resmi programda İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Necmi Özer tarafından Atatürk büstüne çelenk kondu. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla resmi tören son buldu. Resmi tören sonrasında gerçekleşen kutlama programı da Cumhuriyet meydanında yapıldı. Programı Akçakoca Anadolu Lisesi öğretmenleri Esra Yeğin ve Mustafa Kar birlikte sundu.

Kaymakam Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, hem öğrencilerin hem de davetlilerin arasına birlikte yürüyerek ses düzeni aracılığıyla bayramlarını kutladı.

Programın akışı içerisinde ilk olarak Akçakoca Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Zeynep Turan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Sonrasında Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencisi Yavuz Şimşek Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Piri Reis Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencisi Gizem Sarıoğlu tarafından Gençliğin Ata'ya Cevabı okunurken, tören alanında bulunan gençler hep bir ağızdan yüksek sesle Sarıoğlu'nu tekrar ettiler.

Nene Hatun MTA lisesi öğrencisi Yağmur Damla Demirel'in günün anlamına uygun olarak okuduğu şiirin ardından 19 Mayıs haftasında yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Yarışmalarda 1. olan öğrencilerin ödüllerini İlçe Kaymakamı Yasin Öztürk, 2. Olanların ödüllerini Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ve 3. Olan öğrencilere ise ödüllerini İlçe Jandarma Bölük Komutanı Özgür Üngüt verdi.

Atatürk Ortaokulu Trabzon yöresi halkoyunları grubunun kemençe eşliğinde yaptığı gösteri ve ardından şiir yarışmalarında birinci olan İmam Hatip öğrencisi Senanur Genç'in şiirini okumasının ardından kutlama programı sona erdi. Program sonrasında protokol mensupları ve programı hazırlayanlar toplu hatıra fotoğrafları çektirdi. Resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

(TT-AY)



19.05.2017 13:57:23 TSI

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