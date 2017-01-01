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19 Mayıs Aydın'da törenle kutlandı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98.yılı törenlerle kutlandı. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan tören, Adnan Menderes stadında yapılan gösteriler ile devam etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98.yılı kutlamaları Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker yaptı. Çeker konuşmasında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü yaklaşırken ülkemizin demokratik standartlarının gelişmesi ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine doğru hızla ilerlemesi için Türk gençliği üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalinde gençlerin cephenin en ön saflarında verdiği kararlı ve cansiparane mücadelenin, İstikbal mücadelemize de ışık tuttuğuna inanıyoruz" dedi.

Aydın Valiliği önündeki tören, Adnan Menderes Stadında devam etti. Aydın Fen Lisesi öğrencisi Mehmet Batuhan Çandır, gençlik adına konuşmasını yaptı. Törene katılan öğrenciler gösterilerini sundu. Aydın Gençlik Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezi öğrencilerinin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98. yılı etkinlikleri kapsamında spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Aydın Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün çalışmalarının sergilendiği stantların ziyaret edilmesi ile tören sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 98.yılı törenlerine Aydın CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Garnizon Komutanı Albay Mehmet Parım, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

(OD-İK)



19.05.2017 13:57:25 TSI

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