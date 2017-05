YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' konferansı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' konferansı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, İdareci ve Bürokratlar Derneği tarafından 6 ilde planlanan 'Kardeşlik Sınır Tanımaz' konulu konferansın üçüncü ayağı Elazığ'da yapıldı. Daha önce Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da düzenlenen konferansı, kardeşlik vurgusunun vatandaşlar arasında yayılması ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya getirilmesi amacıyla Elazığ'da, Nurattin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde verildi.

'Kardeşlik Sınır Tanımaz Projesi' kapsamında Elazığ'da olduklarını belirten İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can " Diyarbakır ile Kahramanmaraş'ta olduğu gibi Elazığ'da da birlik beraberlik ve huzurun adresidir. Biz İdareci ve Bürokratlar Birliği olarak ülkemizin tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet olduğunu dile getiriyoruz. Dolayısıyla başka bir Türkiye'nin olmadığını haykırıyoruz. Burada şu anda konuklar arasında milliyetçisi, muhafazakarı, Alevisi, Sünnisi de var. Biz burada bir ayrım yapmıyoruz. Bizim amacımız Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde olması için caba göstermektir" dedi.

Sadece ülke sınırları içerisinde kardeşlik vurgusu yapmadıklarını dile getiren Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi'de, "Biz, gönül coğrafyamızda Arakan'da, Suriye'de Osmanlı bayrağının dalgalandığı ve insanların bulundu her yerde yardım elini uzatıyoruz. Arakan'da şu an 200 kişilik Ahmet Akif İnan yetimhanesi ile oradaki insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Yine Filistin'de yaptırdığımız okul ve hastane ile oradakilere yardım elimizi uzatmaya çalışıyoruz. Gönül coğrafyamızda kardeşlerimize el uzatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kardeşlik vurgusunun vatandaşa yansıtılması adına çeşitli sunumların yapıldığı programa, Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Karahan Çelik, İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel Can, Eğitim-Bir-Sen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi,STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

