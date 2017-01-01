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Türk Dünyası Tiyatro Günleri devam ediyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:00
Türk Dünyası Tiyatro Günleri devam ediyor
Türk Dünyası Tiyatro Günleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden tiyatro gruplarının oyunlarını sahnelediği 3. Türk Dünyası Tiyatro Günleri, dördüncü gününde de Mersinlilerle buluştu.
15-20 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen 3. Türk Dünyası Tiyatro Günleri'nin dördüncü gününde Kıbrıs'tan gelen KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu 'Domuzun Kuyruğu' adlı oyununu sahneledi ve izleyicilerden büyük alkış aldı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında sahnelenen tiyatro oyununu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu ve çok sayıda vatandaş izledi.
Bütün oyunculara teşekkür eden Başkan Kocamaz, "Oyuncular çok güzel bir performans sergilediler, tebrik ediyorum. Değerli yazarımızı, KKTC Güzelyurt Belediyesi'nden gelen çok değerli arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Böyle bir organizasyonda yer aldığı için tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Tiyatro günlerimiz devam ediyor. Bundan sonraki 2 gün boyunca yine burada çok değerli gruplar oyunlarını siz değerli izleyicilere sunacak" dedi.
Kocamaz, oyunun yazarı ve yönetmeni Bekir Kara ve KKTC Güzelyurt Belediyesi Müdürü Süleyman Aldan'a plaket takdim ederken, oyunculara da gül ve katılım belgelerini verdi.
(HSK-Y)

19.05.2017 14:00:56 TSI
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