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Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan: "Dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir"



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, Kitap ve Medeniyet söyleşisiyle 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, Kılavuz Gençlik Sahnesinde Kitap ve Medeniyet konulu söyleşi gerçekleştirdi. Yusuf Doğan, "Biz bir kitap medeniyetiyiz. Kitap evimizin rafına yerleştirdiğimiz bir eşyanın çok ötesindendir" dedi.

"Bizde kitap; yazısıyla kalemiyle kutsal sayılır" diyen Doğan, ''Yazı bizim inancımızda çok önemlidir. Allah, Kalem Suresinde, 'Kalemin yazdığı satırlara yemin olsun' buyurarak yazının önemine değinmiştir. Her dinin bir yazısı vardır. Ama yazının dini yoktur" şeklinde konuştu.

Kur'an-ı Kerim'in medeniyetimizin merkezi olduğunu belirten Doğan, "Dünyada en çok okunan kitap Kur'an-ı Kerim'dir, fakat en az anlaşılan kitap yine Kur'an-ı Kerim'dir. Kitaplar düşüncemizi olgunlaştırır. Zihnimizi açar, doğayı, toplumu anlama ve yorumlama yeteneği sağlar. İnsanı olgunlaştırır, okul hayatındaki başarıları olgunlaştırır. Kimliği inşa eder. Kitap en temel eğitim öğretim aracıdır" dedi.

Yusuf Doğan, Kitap ve Medeniyet söyleşisinde Türkiye'de kitap okuma oranlarının azlığına dikkat çekti. Doğan, "Türkiye'de her 100 kişiden sadece 4, 5 kişi kitap okuyor. Televizyon izlemeye ayda 63 saat ayrılırken kitap okumaya ayda 2 saat 56 dakika ayrılıyor. Kitap okumama ile ilgili genel bahaneler zaman sıkıntısı, sözlü gelenek, teknolojik gelişmeler ve ekonomik sıkıntılar" diye konuştu.

Söyleşide Almanya ve Türkiye'yi karşılaştıran Kocaeli Müftüsü Doğan, "Almanya'da 11 bin kütüphanede 150 milyon kitap varken, Türkiye'de 1592 kütüphane 26 milyon kitap var. Almanya'da kişi başına 3 kitap düşerken, Türkiye'de 3 kişiye 1 kitap düşüyor" ifadelerini kullandı. Yusuf Doğan, yılda 1 ile 5 adet arasında kitap okuyan kişilerin az kitap okuduğunu, yılda 21 kitaptan fazla okuyanların çok kitap okuyan sınıfa girdiğini söyledi.

(RFK-Y)



19.05.2017 14:02:30 TSI

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