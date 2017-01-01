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Bursa'da 19 Mayıs coşkusu



(Fotoğraflı)



İdris Altun - Ahmet Yüceer

BURSA (İHA) - Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma ve saygı duruşuyla başladı. Törene Bursa İl Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Şahin ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri katıldı. Şahin, yapılacak programlar hakkında bilgiler verdi. Buradaki törenin ardından Tophane Saltanat Kapı'da buluşan öğrenci grupları ve vatandaşlar bando takımı eşliğinde Bursa Valiliği önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sebebiyle Atatürk Caddesi trafiğe kapatıldı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da katıldığı yürüyüşte renkli görüntüler ortaya çıktı. Yürüyüş sonunda valilik önünde toplanan gruplar, çeşitli spor okulu ve lise öğrencilerinin gösterilerini izledi. Şiir, folklor, jimnastik ve karate gösterilerinin yapıldığı kutlamalar ilgi gördü. 19 Mayıs kutlamaları gün boyu şehrin farklı noktalarında sürecek.

(İDR-AY-MŞ)



19.05.2017 14:02:51 TSI

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