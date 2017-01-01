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MHP'liler kahvaltıda buluştu



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ERZURUM (İHA) - MHP Erzurum İl Başkanlığı'nca, 21 Mayıs 2017 tarihinde yapılacak olan 12. Olağan Kongre öncesi birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla kahvaltı programı düzenlendi.

Düzenlenen kahvaltı programına MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın yanı sıra partililer katıldı.

Katılımın yüksek olduğu programda konuşan Prof. Dr. Kamil Aydın birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Daha sonra söz alan İl Başkanı Naim Karataş, 21 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da Ilıca Yolu Üzeri Hizmet İçi Eğitim ve Kongre Salonu'nda yapılacak olan il kongresinde bütün partilileri ve Erzurumluları kongre salonunda heyecanlarını paylaşmaya davet etti.

19 Mayıs mesajında da bulunan Karataş yaptığı konuşmasında, "Tarih sahnesinde başka bir ülkenin boyunduruğu altında bulunmayı asla kabul etmeyen yüce Türk Milleti, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sembolleştirdiği kahramanlık destanların başlangıcını yaptığı 19 Mayıs 1919 günü, Türk tarihinin önemli kilometre taşlarından biridir. Bu münasebet ile aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramlarını tebrik ediyor, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum. Allah'ın izniyle, 21 Mayıs Pazar günü Ilıca Yolu Üzeri Hizmet İçi Eğitim ve Kongre Salonu'nda yapılacak olan MHP Erzurum İl Kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu mutlu günümüzde partili dava arkadaşlarımızı ve değerli Erzurum halkını, kongremizde mutluluğumuza ve heyecanımıza ortak olmaya davet ediyorum. 21 Mayıs 2017 Pazar günü, Ilıca Yolu Üzeri Hizmet İçi Eğitim ve Kongre Salonu'nda gerçekleştireceğimiz kongremizin, öncelikle partimize, bu yola gönül vermiş dava arkadaşlarımıza ve genel itibari ile de Ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



19.05.2017 14:03:16 TSI

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