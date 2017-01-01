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Malatya'da 19 Mayıs kutlamaları



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama töreni yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan kutlama törenine, Malatya Valisi Mustafa Toprak 2.Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Vali Yardımcısı Miktat Alan, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, diğer protokol üyeleri, gençler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı bir konuşma yaptı. Fınklı, "Atalarımız olan şanlı Türk Milleti ise tarihte örneğine ender rastlanacak bir kurtuluş mücadelesi destanını etnik, mezhepsel ve benzer tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yazacaktı. Çilekeş ve fakat aynı zamanda şerefli, azimli ve kararlı olan bu ordu- millet, düşmanlarına öyle bir şanlı direniş ve öyle bir kurtuluş mücadelesi verdiler ki, tüm dünya milletlerine örnek oldular. Ve bugün biz onların torunları olarak, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatanı bizlere yeniden kazandıran tüm şehitlerimizi ve ahirete göçmüş tüm gazilerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyoruz" şeklinde konuştu

Gençlere seslenen Fındıklık, "Dün askerleri, topları, tüfekleri ile yurdumuzu işgal etmek isteyen bu alçak düşman milletler, bugün ise taktik değiştirerek gelmeyip, taşeron hain terörist gruplarla işbirliği yapıp, onları destekleyerek eski davalarına sürdürmektedirler. Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Daha 10 ay önce 15 Temmuzda cennet vatanımıza ve milletimize kasteden yurt dışı mihraklar yerli işbirlikçi hain terör örgütü FETÖ ile beraber kalleşçe saldırıya geçmiş, ancak şanlı Türk milletinin muhteşem direnişi ve vatanına ölümüne sahip çıkma iradesi ile paramparça edilmiştir. Yine bu gün güneydoğu Anadolu topraklarımızda ve Suriye tarafında silahlı olarak cereyan eden operasyon ve savaş ortamı hepimizin gözleri önünde cereyan etmektedir. Ama dikkat edelim kalleş düşman bizzat gelmeyip FETÖ, PKK, YPG, DAEŞ vb. çapulcularını kullanarak üzerimize gelmektedir. Kurtuluş savaşında dedelerimiz vatan uğruna nasıl canını seve seve feda etmişse, bugün torunları da onlara layık bir şekilde vatan uğruna hainlerle yürütülen bu savaşta şehadet şerbetini içmektedirler"diye konuştu

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı'nın konuşmasının ardından, jimnastik ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Büyük beğeni toplayan jimnastik ve halk oyunlarının gösterisinin ardından da Malatya Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul ve kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtım töreninin ardından kutlama töreni sona erdi.

(EA-SD-Y)



19.05.2017 14:04:04 TSI

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