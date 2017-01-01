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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları

19 Mayıs 2017 Cuma, 14:04
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları
- Kutlamalar coşku içerisinde gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gerçekleştirilen törenler ile coşku içerisinde kutlandı.
Kutlamalar protokol üyelerinin Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunmaları ile başladı. Ardından kutlamalar Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törenler ile devam etti. Törenlere Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Özkal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Burcu Köksal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Parsak, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İlkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Tortop, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılışında konuşan Tortop, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin umutlarının tükenmeye başladığı bir dönemde Samsun'a çıktığını hatırlatarak 19 Mayıs'ın Türk ulusu için önemine vurgu yaptı. Tortop konuşmasına şöyle devam etti:
"Temeli 19 Mayıs'ta atılan "Milli egemenlik" ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün vazgeçilmez güç kaynağımız millet iradesidir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle gençlere büyük görevler düşmektedir. Büyük önderimiz Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Gençliğine emanet etmiştir. Türk gençliği bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonrada emanetine sahip çıkacaktır."
Konuşmanın ardından kutlama programı koroların verdiği konser ve halk oyunları gösterileri ile devam etti. Tören 19 Mayıs nedeni ile gerçekleştirilen şiir ve kompozisyon gibi yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.
(GC-

19.05.2017 14:04:10 TSI
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