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Trabzon Şehir Müzesi 61 bin kez ziyaret edildi



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Trabzon'a kazandırılan Şehir Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 24 Şubat 2017'de kapılarını ziyaretçilerine açan Trabzon Şehir Müzesi, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıldönümü olan 19 Mayıs 2017 tarihine kadar 61 bin 196 kez ziyaret edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Şehir Müzesine yaşanan ziyaretçi akınının ne kadar önemli bir çalışmaya imza attıklarının en net göstergesi olduğunu kaydetti. Trabzon'a verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin ve titizlikle sürdürdükleri çalışmanın sonucunu en iyi şekilde almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gümrükçüoğlu, "Müzemizi ziyaret eden hemşehrilerimiz Trabzon'umuzun böylesi bir esere sahip olmasından duydukları memnuniyeti tarafımıza ifade etmektedirler. Gerek şehrimizde gerekse il dışında yaşayan Trabzonluların, şehrimize gelen misafirlerimizin göstermiş olduğu teveccüh bizleri ayrıca sevindirmektedir. Müzemiz her geçen dönemde daha da farklı eserlerle ziyaretçilerine ev sahipliği yapacaktır" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



19.05.2017 14:04:34 TSI

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